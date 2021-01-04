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Новогодняя елка в Минске вошла в топ-5 самых высоких в СНГ

04.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новогодняя елка в Минске вошла в топ-5 самых высоких в СНГ

Минская новогодняя красавица-елка вошла в пятерку самых высоких елок в странах СНГ. Об этом пишет портал ТурСтат.

Туристический портал рассортировал главные елки стран СНГ по высоте, и оказалось, что минская – третья в этом списке, ее высота составляет 30 метров. На первом месте в списке – Ашхабад (с 41-метровой елью), на втором – Ташкент (36 метров), четвертое место занимает Нур-Султан с 25-метровой елкой, пятое – Бишкек (и главная елка высотой в 25 метров).

Все главные елки в данном списке – искусственные, отметил портал. Здесь также добавили, что главная елка России в 2021 году – натуральная и имеет высоту 25 метров. Туристы смогут найти ее на Соборной площади Кремля в Москве.

Фото: БЕЛТА, архив

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Минская новогодняя красавица-елка вошла в пятерку самых высоких елок в странах СНГ. Об этом пишет портал ТурСтат. Туристический портал рассортировал главные елки...
 
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