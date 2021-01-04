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Азербайджан создает специальный фонд для возрождения Нагорного Карабаха
Источник материала: ОНТ
Для возрождения Нагорного Карабаха Азербайджан создает специальный фонд.
Из него будет финансироваться всё, что связано с восстановлением разрушенных войной территорий и поддержанием безопасности в регионе. Формировать фонд будут из разных источников – как из добровольных пожертвований граждан и организаций, так и из грантов и других источников.
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Для возрождения Нагорного Карабаха Азербайджан создает специальный фонд. Из него будет финансироваться всё, что связано с восстановлением разрушенных войной...
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