Азербайджан создает специальный фонд для возрождения Нагорного Карабаха

Источник материала: ОНТ

Для возрождения Нагорного Карабаха Азербайджан создает специальный фонд.





Из него будет финансироваться всё, что связано с восстановлением разрушенных войной территорий и поддержанием безопасности в регионе. Формировать фонд будут из разных источников – как из добровольных пожертвований граждан и организаций, так и из грантов и других источников.

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