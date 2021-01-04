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Здесь выросли 37 детей. Виктор Лискович посетил детский дом семейного типа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается республиканская акция «Наши дети». 4 января заботой и вниманием окружили воспитанников одного из детских домов семейного типа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этой семье воспитываются 17 детей: от 3 до 17 лет. Шестеро из них – усыновленные. Все они когда-то узнали, что такое попасть в приют. Сегодня у них есть любящие родители.
Дети живут сразу в двух четырехкомнатных квартирах и обеспечены всем необходимым. Некоторые имеют особенности развития.
Ребятам от сенаторов на Новый год вручили новую посудомоечную машину. Дети подарили гостю фотоколлаж своей семьи.
Кристина Карпик, воспитанница детского дома семейного типа:
Анатолий Бурьян, воспитанник детского дома семейного типа:
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Форма детских домов семейного типа зарекомендовала себя как хорошая альтернатива приютам. Они действуют в каждой области и в Минске.
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается республиканская акция «Наши дети». 4 января заботой и вниманием окружили воспитанников одного из детских домов...
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