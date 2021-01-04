ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Класковский: Почему никакого народного единства не будет

04.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель Александр Класковский – о попытках властей «перевернуть очередную страницу».

Класковский: Почему никакого народного единства не будет

Октярьский Марш пенсионеров, который сопровождали свезенные со всей страны отставники. Фото Наша Ніва

— Александр Лукашенко подписал указ, объявляющий 2021 год годом народного единства. В новогоднее обращение Лукашенко тоже была вкраплена примирительная нотка: давайте, мол, перевернем «страницу пройденного» и будем жить дружно. Интересно, поверил ли хоть кто-то в такую утопию? — задается вопросом Александр Класковский.

И дело здесь не в кровожадности противников режима, которых власти усердно рисуют экстремистами и даже идейными наследниками нацизма. Что бы ни плела пропаганда, а феномен подчеркнуто мирного белорусского протеста изумляет весь мир.

Закавыка в том, что политический режим, который и прежде не был мягким, сейчас ради самосохранения вынужден становиться брутальнее, беспощаднее. Он явно не способен к диалогу с оппонентами, более того — не способен (или не считает нужным?) даже имитировать этот диалог.

Взбунтовавшаяся же часть общества, в свою очередь, не согласна становиться на колени. И наверху наверняка опасаются: прояви хоть немного «гнилого либерализма» — пламя «мятежа» (выражение Лукашенко) разгорится с прежней силой, а то и жарче.

Между тем без освобождения политзаключенных, прекращения репрессий и наказания виновных в зверствах при подавлении протестов оппоненты режима не согласны начинать диалог с властями. Впрочем, те и сами не собираются садиться за круглый стол с действительными оппонентами (сенсационный октябрьский визит Лукашенко в СИЗО КГБ — не в счет).

Потуги властей изобразить протесты последних месяцев как попытку возродить нацизм, война против национальной символики тоже углубляют раскол в обществе. Какое тут примирение?

Наконец, если Лукашенко надумает-таки провести референдум по изменению Конституции, то и без того наэлектризованное общество поляризуется еще сильнее.

Честно выиграть референдум властям сейчас никак невозможно: поддержка их политики — и по эмпирическим ощущениям, и по фрагментарной социологии — ниже плинтуса. Значит, на несогласную часть общества станут давить еще сильнее.

Но даже если и не будет референдума, коллизия между анахроничной системой Лукашенко и запросом политически пробудившейся части (вероятно большинства) общества на кардинальные перемены никуда не денется.

Система (опорой которой остается сравнительно небольшой, но обладающий ресурсами, грубой силой и повязанный страхом слой чиновников, силовиков и прочих «ябатек») закостенела, скатывается в оголтелую полицейщину и не думает меняться. Поэтому никакого народного единства не будет, а «перевернуть страницу» получится только через демонтаж этой системы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политобозреватель – о попытках властей «перевернуть очередную страницу».
 
Новости дня
Новости разные
 
Здесь выросли 37 детей. Виктор Лискович посетил детский дом семейного типа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика