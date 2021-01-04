Белорусский экипаж вышел на второе место в общем зачете «Дакара-2021»

Белорусские гонщики быстро прошли второй этап ралли-рейда «Дакар-2021», заняв третье и четвертое место по итогам дня. МАЗ Сергея Вязовича в генеральной классификации поднялся на вторую позицию.





Второй спецучасток проходил между саудовскими городками Биша и Вади-ад-Давасир. «Боевым» был внушительный отрезок в 457 км. На его пути встречались песчаные отрезки и дюны. Но для белорусов все прошло без сюрпризов.

Сергей Вязович показал третье время — 4 часа 44 минуты, а следом с разницей в минуту четвертое место завоевал Алексей Вишневский. Победителем вновь стал россиянин Дмитрий Сотников на КамАЗе, который опередил белорусов на 6 минут. На втором месте — еще один «камазовец» Айрат Мардеев с четырехминутным отставанием.

«Спецучасток оказался длинным. Сначала были высокие и достаточно сложные дюны. Но мы проехали их без проблем. Да и весь спецучасток ехали в своем темпе, стараясь аккуратно маневрировать в камнях, чтобы не пробить колеса», — рассказал пилот Алексей Вишневский.

В общем зачете МАЗ Сергея Вязовича идет на втором месте, уступая лидеру гонки 17 минут. Экипаж Алексея Вишневского поднялся на 11-е место, проигрывая 1 час 26 минут.

Третий этап будет проходить в окрестностях Вади-ад-Давасира. Протяженность спецучастка — 403 км. Гонщики доберутся до настоящей пустыни с большими дюнами, а ближе к финишу будет скоростной участок.

«Дакар-2021» проходит в Саудовской Аравии по 15 января.