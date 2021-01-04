Голодающий 20 дней политзаключенный Игорь Лосик чувствует себя удовлеторительно

Блогер Игорь Лосик, который голодает в заключении уже 20 дней, чувствует себя удовлетворительно, сообщила БелаПАН жена политзаключенного Дарья Лосик.





«Он немного бледный, но в целом чувствует себя неплохо. Продолжает пить сладкий чай, "Нормогидрон". Останавливаться пока не планирует», — сказала она.

По словам Дарьи, супругу пока не сообщали результаты анализов, взятых у него перед Новым годом. Голодающему регулярно измеряют давление. «Пару дней назад оно было высоковатое, но сейчас вроде стабилизировалось», — отметила она.

На вопрос, как к Лосику относится администрация тюрьмы в связи с его голодовкой, Дарья предположила, что «для них это серьезное и не очень приятное происшествие».

«И я, и родители Игоря каждый раз в письмах и через адвоката пытаемся его убедить прекратить голодать. Мне нужен муж, здоровый муж. Каждое утро, просыпаясь, я переживаю за него. Тяжело морально осознавать, что он находится там без еды. Думаю о том, какая помощь ему там оказывается. Но он очень упрям, и если что-то решил, то будет выполнять задачу», — сказала она.

Дарья Лосик отметила, что 4 января их общей дочери Паулине исполнилось два года и Игорь очень переживает и злится, что пропустил день рождения.

Она передала сообщение от Игоря: «Сегодня день рождения моей дочери. Ей исполнилось два годика. Но она будет праздновать его без папы. К сожалению, объявление Года единства никак не повлияло на разъединение нашей семьи. Первые слова, первые рисунки… Сколько всего я уже пропустил! И сколько еще могу пропустить, когда в это время министры прямым текстом на совещании признаются в фабрикации уголовных дел. Но именно любовь к дочери дает мне сейчас силы держаться. Да и врач в тюрьме уверяет, что голодание даже полезно. Значит, будем продолжать».

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что ему предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (приготовление к участию в массовых беспорядках). Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» предположил, что это сделано «с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению».

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила и его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена ее прекратить.

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца — до 25 марта 2021 года.