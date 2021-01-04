Активисты кампании «Умовы для мовы» создали телеграм-бот в поддержку белорусского языка

В мессенджере Telegram появился бот @sluchakbot, который помогает бороться за языковые права в Беларуси. Бот создали активисты кампании «Умовы для мовы».





«Бот нужен, если вы разговариваете на белорусском языке и хотите, чтобы родного языка было больше в публичном пространстве. Наш бот поможет составить эффективное обращение в поддержку белорусского языка, поделится примерами белорусскоязычных исков, доверенностей, деклараций и иных документов», — сообщила БелаПАН активистка кампании «Умовы для мовы» Алина Нагорная.

По ее словам, бот предлагает примеры разных документов, потому что «важно, чтобы на белорусском языке можно было оформить доверенность, подать иск, написать завещание».

«Государство пока не дает такой возможности, поэтому мы сами перевели все документы, которые могут пользоваться спросом», — пояснила активистка.