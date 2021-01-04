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Генпрокурор: Криминогенная ситуация в Беларуси находится под контролем
04.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Криминогенная ситуация в Беларуси находится под контролем. Об этом Александру Лукашенко доложил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, передает «МИР 24».
На встрече отметили, что за прошлый год количество тяжких преступлений сократилось. При этом значительно выросло число кибермошенников. И большинство виртуальных преступников физически находятся за рубежом.
На встрече с президентом речь также шла о расширении полномочий прокуроров. В связи с этим Генеральная прокуратура уже в этом году намерена внести предложения по изменению законодательства. Планируется усилить ответственность за проявления экстремизма.
Андрей Швед доложил президенту и о результатах надзора за соблюдением законодательства. Случаи задержки выплаты заработной платы были выявлены на небольших предприятиях со штатом до 15 человек.
Сейчас эти вопросы решены и впредь будут находиться на контроле Генпрокуратуры.
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Генеральная прокуратура намерена внести предложения по усилению ответственности за проявления экстремизма.
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