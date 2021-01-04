Генпрокурор: Криминогенная ситуация в Беларуси находится под контролем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Криминогенная ситуация в Беларуси находится под контролем. Об этом Александру Лукашенко доложил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, передает «МИР 24».

На встрече отметили, что за прошлый год количество тяжких преступлений сократилось. При этом значительно выросло число кибермошенников. И большинство виртуальных преступников физически находятся за рубежом.

На встрече с президентом речь также шла о расширении полномочий прокуроров. В связи с этим Генеральная прокуратура уже в этом году намерена внести предложения по изменению законодательства. Планируется усилить ответственность за проявления экстремизма.

«Посмотрим на законодательство, сейчас все страны совершенствуют его. Вы видите, в Российской Федерации очень серьезно прошлись по основным законам, которые обеспечивают оборону и безопасность граждан. Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир. Нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год. 2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет», – заявил Лукашенко.

Андрей Швед доложил президенту и о результатах надзора за соблюдением законодательства. Случаи задержки выплаты заработной платы были выявлены на небольших предприятиях со штатом до 15 человек.

Сейчас эти вопросы решены и впредь будут находиться на контроле Генпрокуратуры.