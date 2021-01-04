Юным белорусам показали интерактивное новогоднее шоу «Планета фантазий»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дворец Независимости в Минске превратился в «Планету фантазий». Так называется новогоднее интерактивное представление.

Оно проходит в рамках акции «Наши дети». На этот раз в столицу пригласили больше 200 ребят из всех регионов Беларуси. Многие из многодетных и приемных семей, а также те, которые добились высоких результатов в учебе и спорте. Гостям показали интерактивный спектакль с элементами квеста. Помимо сказочной программы детям организовали зоны для игр и развлечений.

«Хорошки» дают мастер-класс по танцам. Дети возле елки могут поиграть с аниматорами. У нас много мастеров, они помогают сделать подарки своими руками. Гости праздника увезут их домой на память, надеюсь, эти презенты принесут им удачу», – отметила режиссер Белгосфилармонии Татьяна Можар.

«Радость, восторг. Я ожидала, что будет идеально и мои ожидания оправдались», – поделилась участница праздника.

Новогодняя программа для детей во Дворце Независимости продлится три дня. В концерте участвуют около 200 артистов.