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Домашние собаки загрызли 11-летнего мальчика, пока мать отмечала Новый год

04.01.2021 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В российском городе Ивантеевка произошла ужасная трагедия: домашние собаки растерзали 11-летнего мальчика. Ребенок потерял много крови и умер.

Мать не сразу заметила смерть подростка, поскольку отмечала Новый год и находилась в состоянии алкогольного опьянения, пишет belnovosti.by

Как сообщает пресс-служба СК по Московской области, инцидент произошел 2 января на территории частного домовладения.

Известно, что мать с тремя детьми пришла в гости к своему знакомому 31 декабря, чтобы отметить Новый год. Застолье затянулось на несколько дней.

Сняли скальп и откусили руку: домашние собаки загрызли 11-летнего мальчика, пока мать отмечала Новый год       



2 января один из ее сыновей пошел во двор, чтобы покормить хозяйских собак.

Когда ребенок открыл вольеры, на него набросились голодные псы – алабаи и немецкие овчарки. 

Собаки откусили ребенку руку и практически сняли с него скальп. 

Мать была настолько пьяна, что не сразу поняла, что произошло с ребенком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», назначены экспертизы, ведется следствие.
 
 
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В российском городе Ивантеевка произошла ужасная трагедия: домашние собаки растерзали 11-летнего мальчика. Ребенок потерял много крови и умер.
 
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