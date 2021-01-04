Источник материала: Хартия'97

Экс-глава КГБ Беларуси Зайцев обсуждает убийство Шеремета: Сделаем закладку.., чтобы ни рук, ни ног 4.01.2021, 20:34

Павел Шеремет

Белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета.

Такой вывод можно сделать из телефонного разговора главы КГБ Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, опубликованного на телеграмм-канале Nехта .

Внимание! Ненормативная лексика!

«Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, бл#дь, совсем бл#дь - ни рук, ни ног не соберут. Всё чтобы было, как натуральным образом», - говорит на аудио экс-глава КГБ .

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство

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