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Экс-глава КГБ Беларуси Зайцев обсуждает убийство Шеремета: Сделаем закладку.., чтобы ни рук, ни ног

04.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Экс-глава КГБ Беларуси Зайцев обсуждает убийство Шеремета: Сделаем закладку.., чтобы ни рук, ни ног

  • 4.01.2021, 20:34
Экс-глава КГБ Беларуси Зайцев обсуждает убийство Шеремета: Сделаем закладку.., чтобы ни рук, ни ног
Павел Шеремет

Белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета.

Такой вывод можно сделать из телефонного разговора главы КГБ Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, опубликованного на телеграмм-канале Nехта.

Внимание! Ненормативная лексика!

«Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, бл#дь, совсем бл#дь - ни рук, ни ног не соберут. Всё чтобы было, как натуральным образом», - говорит на аудио экс-глава КГБ .

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство

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Белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета.
 
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