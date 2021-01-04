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На Полину Шарендо-Панасюк заведено уголовное дело
Источник материала: Хартия'97
На Полину Шарендо-Панасюк заведено уголовное дело
Мать двоих детей задержана.
Еще одно криминальное дело заведено на активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк.
Вчера у матери двоих детей был обыск, после чего ее задержали. Дети Полины были вынуждены поехать к бабушке, так как их отца Андрей Шарендо задержали еще 29 декабря и он только сегодня вышел из ИВС.
«На Полину заведено уголовное дело. За что - пока что не знаю. Не меня составили два протокола по 23.34 КоАП за участие в акции 8 ноября в Минске и за флаг на балконе моей квартиры. Меня будут судить 6 января», - рассказал
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Мать двоих детей задержана.
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