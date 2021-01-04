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Китайский миллиардер Джек Ма «исчез» после критики финансовой системы КНР

04.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Китайский миллиардер Джек Ма «исчез» после критики финансовой системы КНР

  • 4.01.2021, 20:17
  • 2,505
Китайский миллиардер Джек Ма «исчез» после критики финансовой системы КНР
фото: EPA

Основатель Alibaba не сделал ни одной записи в Twitter с 10 октября.

Китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма несколько недель не появлялся на публике после критики финансовой системы Китайской Народной Республики. Также в своем заявлении он выступил за реформы в стране.

Об этом сообщает Independent.

Основатель Alibaba не сделал ни одной записи в Twitter с 10 октября. Также он не смог появиться в финальном эпизоде шоу талантов Фонда Джека Ма Africa's Business Heroes, где 10 африканских предпринимателей разыгрывали грант в размере 1,5 млн долларов.

Ма выступил с критикой финансовой системы КНР в конце октября во время выступления на саммите. Он также заявил, что китайские банки работают с менталитетом "ломбарда".

Такое заявление было сделано за несколько недель до запланированного первичного размещения акций (IPO) Ant Group - дочерней компании Alibaba. При этом на фондовом рынке листинг был признан крупнейшим в мире IPO - его стоимость составила около 35 млрд долларов. Однако регуляторы КНР остановили листинг, сославшись на "серьезные проблемы".

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Основатель Alibaba не сделал ни одной записи в Twitter с 10 октября.
 
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