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Президент Мексики заявил о готовности дать убежище Ассанжу

04.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президент Мексики заявил о готовности дать убежище Ассанжу

  • 4.01.2021, 20:02
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Президент Мексики заявил о готовности дать убежище Ассанжу
Фото: Dominic Lipinski / PA Wire / AP

Он неоднократно выступал с требованием освободить основателя WikiLeaks.

Мексика готова предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого ранее в понедельник британский суд отказался выдать США. С таким заявлением выступил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Я попрошу министра иностранных дел совершить необходимые процедуры, чтобы Соединенное Королевство освободило господина Джулиана Ассанжа и отпустило его, а Мексика — предоставила ему политическое убежище», — сказал Обрадор.

Накануне президент Мексики призвал к освобождению Ассанжа, назвав его нахождение в тюрьме «пытками в заключении». «Я не знаю, признал ли он, что действовал вопреки правилам и нормам политической системы, но в то время эти сообщения показали, что мировая система функционирует по авторитарным законам», — он на регулярном правительственном брифинге.

«Надеюсь, это будет учтено, и он будет освобожден и больше не будет подвергаться пыткам», — заключил президент Мексики.

Заявление было сделано через несколько часов после того, как суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа. Судья решила, что изоляция и заключение в США могут привести к самоубийству Ассанжа, несмотря на все меры предосторожности.

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Он неоднократно выступал с требованием освободить основателя WikiLeaks.
 
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