Источник материала: Хартия'97

Президент Мексики заявил о готовности дать убежище Ассанжу 4.01.2021, 20:02

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Фото: Dominic Lipinski / PA Wire / AP

Он неоднократно выступал с требованием освободить основателя WikiLeaks.

Мексика готова предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого ранее в понедельник британский суд отказался выдать США. С таким заявлением выступил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Я попрошу министра иностранных дел совершить необходимые процедуры, чтобы Соединенное Королевство освободило господина Джулиана Ассанжа и отпустило его, а Мексика — предоставила ему политическое убежище», — сказал Обрадор.

Накануне президент Мексики призвал к освобождению Ассанжа, назвав его нахождение в тюрьме «пытками в заключении». «Я не знаю, признал ли он, что действовал вопреки правилам и нормам политической системы, но в то время эти сообщения показали, что мировая система функционирует по авторитарным законам», — он на регулярном правительственном брифинге.

«Надеюсь, это будет учтено, и он будет освобожден и больше не будет подвергаться пыткам», — заключил президент Мексики.

Заявление было сделано через несколько часов после того, как суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа. Судья решила, что изоляция и заключение в США могут привести к самоубийству Ассанжа, несмотря на все меры предосторожности.

“Voy a pedirle a @m_ebrard que haga los tramites correspondientes para que se solicite al Gobierno de Reino Unido la posibilidad de que el señor Julian Assange quede en libertad y México le ofrece asilo político", adelantó @lopezobrador_ en la 'mañanera'. pic.twitter.com/6sqGOSdh1T — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 4, 2021

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