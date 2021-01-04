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На польской границе обнаружили контрабандные белорусские сигареты на $750 тысяч
Источник материала: Хартия'97
На польской границе обнаружили контрабандные белорусские сигареты на $750 тысяч
Сигареты были спрятаны в фуре, которая везла газированные напитки.
Крупную партию контрабандных белорусских сигарет изъяли в пункте пропуска «Дорогуск» на украино-польской границе. Об этом сообщается на
Сигареты были спрятаны в фуре, которая везла газированные напитки. Авто просканировали с помощью рентгеновского аппарата и обнаружили контрабанду.
Всего за газировкой было спрятано 196,8 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Их рыночная стоимость составляет около 2,8 млн злотых (более 750 тысяч долларов).
Сейчас под надзором прокуратуры проводится расследование, сообщает пресс-служба польского правительства.
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Сигареты были спрятаны в фуре, которая везла газированные напитки.
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