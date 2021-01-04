Источник материала: Хартия'97

На польской границе обнаружили контрабандные белорусские сигареты на $750 тысяч 6 4.01.2021, 19:40

3,677

иллюстрационное Фото: scelna.gov.pl

Сигареты были спрятаны в фуре, которая везла газированные напитки.

Крупную партию контрабандных белорусских сигарет изъяли в пункте пропуска «Дорогуск» на украино-польской границе. Об этом сообщается на сайте правительства Польши.

Сигареты были спрятаны в фуре, которая везла газированные напитки. Авто просканировали с помощью рентгеновского аппарата и обнаружили контрабанду.

Всего за газировкой было спрятано 196,8 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Их рыночная стоимость составляет около 2,8 млн злотых (более 750 тысяч долларов).

Сейчас под надзором прокуратуры проводится расследование, сообщает пресс-служба польского правительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .