Александр Лукашенко официально объявил 2021-й Годом народного единства, подписав 4 января соответствующий указ. «Данное решение принято в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны», — сообщила его пресс-служба.



Фото: president.gov.by

Согласно указу Совет министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом должен разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства, обеспечить координацию деятельности государственных органов, других организаций по выполнению этого плана.

Объявить 2021-й Годом народного единства Лукашенко предложил в новогоднем обращении к народу на фоне продолжающихся с 9 августа акций против фальсификации итогов президентских выборов и после массовых арестов протестующих. По данным правозащитников, количество арестов превысило 30 тысяч.

Предыдущие три года по решению Лукашенко были годами малой родины.