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Лукашенко официально объявил 2021-й Годом народного единства

04.01.2021 20:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко официально объявил 2021-й Годом народного единства, подписав 4 января соответствующий указ. «Данное решение принято в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны», — сообщила его пресс-служба.

Лукашенко официально объявил 2021-й Годом народного единства
Фото: president.gov.by

Согласно указу Совет министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом должен разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства, обеспечить координацию деятельности государственных органов, других организаций по выполнению этого плана.

Объявить 2021-й Годом народного единства Лукашенко предложил в новогоднем обращении к народу на фоне продолжающихся с 9 августа акций против фальсификации итогов президентских выборов и после массовых арестов протестующих. По данным правозащитников, количество арестов превысило 30 тысяч.

Предыдущие три года по решению Лукашенко были годами малой родины.

 
 
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Александр Лукашенко официально объявил 2021-й Годом народного единства, подписав 4 января соответствующий указ.
 
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