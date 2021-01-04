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В январе Большой театр Беларуси отметит три юбилея

04.01.2021 20:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В белорусском Большом в январе отмечают юбилеи солистки оперы Нины Шарубиной и двух балерин — Татьяны Шеметовец и Клары Малышевой.

В январе Большой театр Беларуси отметит три юбилея

В честь Татьяны Шеметовец, которая родилась 1 января, на сцене Большого Театра Беларуси вечером 15 января покажут два одноактных балета — «Кармина Бурана» и «Кармен-сюита».

В этих постановках Валентина Елизарьева балерина блистала в свое время. «Кармина Бурана» и «Кармен-сюита» — одни из самых любимых балетов Татьяны Ромуальдовны. Спектакль «Кармина Бурана» ставился именно на возможности Шеметовец, она и стала первой исполнительницей партии Блудницы.

С этой ролью у балерины связаны забавные воспоминания: «Никогда не забуду, как в год премьеры «Кармина Бурана» нам, артистам, Союз белорусских театральных деятелей вручал награды за лучшие роли. Сижу я в зале, а Николай Еременко-старший, великолепный актер, которого все просто обожали, берет в руки бумагу и начинает зачитывать: «Диплом вручается Татьяне Шеметовец за роль…» — и замолкает. Покашливает и начинает снова: «Диплом вручается…» — и снова заминка. Тогда он окидывает взглядом зал и с вопрошающей интонацией продолжает: «…за роль… Блудницы?» Все просто покатились со смеху. Такое вот воспоминание. Да и сам постановочный процесс забыть нельзя — для того времени это была необычайно свежая и современная хореография. С тех пор многое изменилось — а спектакль идет, уже другие исполнители вдыхают в него жизнь, наполняют своими смыслами. И творческий процесс продолжается, обогащая меня уже как педагога-репетитора»…

«Кармен-сюита» — потрясающий балет Елизарьева, настолько гармонично здесь сочетаются мысль, идея, хореография и невероятная по красоте музыка Ж.Бизе — Р.Щедрина.

«Для меня каждый спектакль становился событием, к которому надо готовиться, — признается Татьяна Шеметовец. — Вот это внутреннее наполнение, чувство волнения и ожидания чуда до сих пор во мне, даже когда не танцую, а только смотрю на эту сцену… Время, отпущенное артисту балета на карьеру, очень маленькое — всего 20 лет, но за этот срок у тебя есть возможность пройти от нуля к высшей точке. И пройти достойно. Надеюсь, у меня получилось»…

2 января отметила юбилей народная артистка Беларуси Нина Шарубина. 16 января она исполнит заглавную партию Тоски в одноименной опере Пуччини, а 28 января выступит в роли Ярославны в «Князе Игоре» Бородина. Эти спектакли на сцене белорусского Большого будут даны в ее честь.

20 января в честь 85-летнего юбилея народной артистки Беларуси Клары Малышевой — балет Л. Минкуса «Дон Кихот». Именно эта партия — Китри — стала первой для Клары Николаевны в Большом театре Беларуси.

 
 
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В белорусском Большом в январе отмечают юбилеи солистки оперы Нины Шарубиной и двух балерин — Татьяны Шеметовец и Клары Малышевой.
 
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