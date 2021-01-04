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Погода на вторник: туман, осадки, гололёд

04.01.2021 20:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Погода на вторник: туман, осадки, гололёд
Фото: БЕЛТА
Передаёт Белгидромет.

Во вторник, 5 января, погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса. Облачно. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по западной половине Беларуси пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром во многих районах будет сгущаться туман. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -1..+5°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

6 и 7 января погоду в стране будут определять фронтальные системы и неустойчивые воздушные массы, смещающиеся с территории Украины. Ожидается преобладание облачной погоды.

6 января ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -5..+2°С, днем -3..+4°С.

7 января ночью на большей части территории, днем местами прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -6..+1°С, днем -3..+3°С.
 
 
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Прогноз погоды по стране на 5-7 января.
 
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