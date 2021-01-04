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Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2»

04.01.2021 20:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2»
Фото: Jens Buettner / dpa / AP
Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций США, пишет РБК.

DNV GL не сможет выдать газопроводу сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. Компания прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы «Северного потока-2» до тех пор, пока санкции остаются в силе, отмечено в заявлении DNV GL. Инспекция и сертификация газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого должно было стартовать в январе.

США впервые ввели санкции в отношении участников строительства «Северного потока-2» в конце 2019 года Тогда от сотрудничества с Nord Stream 2 AG отказалась швейцарское судно-трубоукладчик Allseas. В результате ему нашли замену — судно «Академик Черский». Однако у него тоже возникли проблемы из-за невозможности найти страховую компанию.

В декабре стало известно, что компания Nord Stream 2 завершила прокладку трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии.
 
 
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