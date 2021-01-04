|
Внимание: в магазинах Беларуси продавали опасные кетчуп и майонез
Источник материала: Партизан
Посмотрите, возможно, вы успели купить В отечественных магазинах снова нашли опасную продукцию.
Соус томатный «Краснодарский сладкий»
На этот раз выявили кетчуп и майонез с ненадлежащим составом,
Об этом сообщает Реестр опасной продукции.
При производстве использовали сахар и смесь подсластителей, которые непредназначены для производства продукции с добавленными сахарами.
Во время проверки в составе соуса нашли синтетический краситель азорубин (Е122, кармуазин), заявленный в маркировке, что не допускается.
Кетчуп 2-й категории «Шашлычный» с маркировкой «Тихвинский уездъ»
В составе кетчупа нашли синтетический краситель азорубин (Е122, кармуазин).
Данная продукция может оказывать негативное влияние на активность и внимание детей.
Майонез «Провансаль» товарного знака «Печагин», массовая доля жира 50 %
В составе нашли антиокислитель Е 385, который совершенно не предназначен для подобной продукции.
Фото: Реестр опасной продукции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрите, возможно, вы успели купить В отечественных магазинах снова нашли опасную продукцию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)