Внимание: в магазинах Беларуси продавали опасные кетчуп и майонез









Соус томатный «Краснодарский сладкий»





пишет belnovosti.by На этот раз выявили кетчуп и майонез с ненадлежащим составом,belnovosti.by





Об этом сообщает Реестр опасной продукции.





При производстве использовали сахар и смесь подсластителей, которые непредназначены для производства продукции с добавленными сахарами.





Во время проверки в составе соуса нашли синтетический краситель азорубин (Е122, кармуазин), заявленный в маркировке, что не допускается.





Кетчуп 2-й категории «Шашлычный» с маркировкой «Тихвинский уездъ»





В составе кетчупа нашли синтетический краситель азорубин (Е122, кармуазин).

Данная продукция может оказывать негативное влияние на активность и внимание детей.





Майонез «Провансаль» товарного знака «Печагин», массовая доля жира 50 %





В составе нашли антиокислитель Е 385, который совершенно не предназначен для подобной продукции.





Фото: Реестр опасной продукции



