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Разговорчики в сети: «Скелеты из шкафов выпадают с грохотом»
04.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Собрали реакцию на очередной громкий слив. Плюс – краткий обзор прессы.
Брюссельское издание Euobserver
Предлагаем краткий обзор мнений об очередном громком сливе.
4 января был слив с записью совещания в кабинете председателя КГБ Беларуси – в тот же день раздался звонок в кабинете заместителя председателя Совбеза России.
«Стимул» – это тычок для ускорения движения быков. Нас стимулируют, и в год Быка наш бычок идет, хотя и качается, и шаг постепенно ускоряет. Кто бы сомневался...»
Голос 1: Вы думайте, вы! Я могу вам сказать, что вы... любую так сказать ликвидацию, ну она должна быть настолько естественной, что потом никакой эксперт не должен до.....ться. Просто точечный удар. Только ни в коем случае спины свои не подставлять... то есть потом заебешься б...дь... в политическом плане отдуваться.
Голос 2: Да конечно...
Голос 1: Как про то тогда написали тупо – неизвестные налетели там, пиз.....ли – ну и х.. с ним, пусть пишут. Главное – чтобы всегда оставаться неизвестными.
У Евангеллі ад Марка 4 верш 22 ёсць абвяржэнне апошняга сказу».
Новость о сливе якобы из кабинета белорусского Комитета госбезопасности не обошли вниманием СМИ соседних стран — Литвы, России и Украины.
Русская служба ВВС предполагает, что Euobserver был не единственным получателем скандальной записи. Кроме брюссельского издания записанным разговором располагают украинские спецслужбы и признанный властями Беларуси экстремистским телеграм-канал Степана Путило.
Украинская редакция Радио Свобода цитирует Нацполицию: в ведомстве сообщают, что еще в декабре получили запись, датированную 2012 годом.
В российских СМИ новость пока не получила широкого распространения. Коротко о записи сообщает Радио Sputnik.
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Собрали реакцию на очередной громкий слив. Плюс – краткий обзор прессы.
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