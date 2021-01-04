Разговорчики в сети: «Скелеты из шкафов выпадают с грохотом»

Источник материала: Салiдарнасць

Собрали реакцию на очередной громкий слив. Плюс – краткий обзор прессы.





Брюссельское издание Euobserver опубликовало запись , на которой обсуждается убивство журналиста Павла Шеремета, а также нескольких политических эмигрантов, проживающих в Германии. На записи слышен голос, который напоминает голос бывшего главы КГБ Вадима Зайцева. Разговор якобы датировам апрелем 2012-го.

Предлагаем краткий обзор мнений об очередном громком сливе.

Павел Усов , политолог: «Трудно сказать, является ли белорусский КГБ организатором и реализатором убийства Павла Шермета. Но исходя из того, как белорусский КГБ ловил крыс в водопроводе в 2006 году, организовывал прослушку на руководителя КГК Зенона Ломатя, а также реализовывал провокацию в отношении Сергея Тихановского в Гродно, осуществлял поиск 900 тысяч долларов за диваном, а также выбрасывал из страны Тихановскую, Колесникову и других, то способности данной структуры к сложным операциям, как мне кажется, сомнительны».





Александр Федута , журналист: «Ай, как весело! 25-го декабря был слив о создании «русской партии» в Беларуси – 28 декабря назначили Всебелорусское собрание.

4 января был слив с записью совещания в кабинете председателя КГБ Беларуси – в тот же день раздался звонок в кабинете заместителя председателя Совбеза России.

«Стимул» – это тычок для ускорения движения быков. Нас стимулируют, и в год Быка наш бычок идет, хотя и качается, и шаг постепенно ускоряет. Кто бы сомневался...»

Дмитрий Гурневич , журналист: «Аўтарытэтнае брусэльскае выданне EUObserver апублікавала запіс размовы 2012 году з удзелам кагосці, чый голас нагадвае голас тагачаснага старшыні КДБ Вадзіма Зайцава. Ён тут Голас 1.

Голос 1: Вы думайте, вы! Я могу вам сказать, что вы... любую так сказать ликвидацию, ну она должна быть настолько естественной, что потом никакой эксперт не должен до.....ться. Просто точечный удар. Только ни в коем случае спины свои не подставлять... то есть потом заебешься б...дь... в политическом плане отдуваться.

Голос 2: Да конечно...

Голос 1: Как про то тогда написали тупо – неизвестные налетели там, пиз.....ли – ну и х.. с ним, пусть пишут. Главное – чтобы всегда оставаться неизвестными.

У Евангеллі ад Марка 4 верш 22 ёсць абвяржэнне апошняга сказу».





Новость о сливе якобы из кабинета белорусского Комитета госбезопасности не обошли вниманием СМИ соседних стран — Литвы, России и Украины.





Русская служба ВВС предполагает, что Euobserver был не единственным получателем скандальной записи. Кроме брюссельского издания записанным разговором располагают украинские спецслужбы и признанный властями Беларуси экстремистским телеграм-канал Степана Путило.

Украинская редакция Радио Свобода цитирует Нацполицию: в ведомстве сообщают, что еще в декабре получили запись, датированную 2012 годом.

В российских СМИ новость пока не получила широкого распространения. Коротко о записи сообщает Радио Sputnik.