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Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Общепит с приставкой «эко». С 1 января объектам питания запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду, только бумажную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Галина Буро, корреспондент:
Пластиковой посуды на зимней ярмарке в Гродно мы действительно не встретили. Шашлык, рульки и рёбрышки прямо с огня кладут на бумажные тарелки, а согревающий глинтвейн наливают в картонные стаканы. Да, цена такой тары выше по сравнению с пластиковой. Но представьте, сколько неразлагающегося мусора раньше оставалось даже после одного дня народных гуляний.
Светлана Синкевич, кассир:
С 1 января пластик в объектах общественного питания под запретом. Даже соломинки для напитков должны быть изготовлены из экологически безопасных материалов. Запрет не коснулся лишь пластиковых крышек для стаканов, ведь им нет альтернативы нигде в мире. Всё остальное – под строгим контролем.
Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли:
Механизм ухода от пластика только начал действовать, и его будут отлаживать, совместно с общепитом выявлять спорные моменты и искать пути решения.
Людмила Умнова, управляющий ресторанным комплексом ОАО «Гродненский мясокомбинат»:
С 1 января, к сожалению, у нас не получается поставлять продукцию, наши блюда в инфекционные больницы и в областную больницу, это был наш социальный проект.
И всё же курс на экологичность и сохранение окружающей среды – это мировой тренд. Для сравнения, в ЕС с 1 января запрещена даже розничная продажа пластиковой посуды. В нашей стране это будет следующим шагом. Белорусы поддерживают.
Мы, если честно, уже давно мусор разделяем. Пластик не люблю, всегда отделяю, всегда покупаю пакеты бумажные.
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Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике
Новости Беларуси. Общепит с приставкой «эко». С 1 января объектам питания запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду, только бумажную, сообщили в...
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