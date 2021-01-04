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Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике

04.01.2021 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общепит с приставкой «эко». С 1 января объектам питания запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду, только бумажную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как это работает на практике, посмотрела Галина Буро.

Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике

Галина Буро, корреспондент:
Стационарных кафе и ресторанов новые правила коснулись косвенно, а вот для мобильных объектов питания изменения существенны. Речь идёт об уличной еде, которая продаётся в ларьках или фудтраках. Здесь вся посуда одноразовая.

Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике

Пластиковой посуды на зимней ярмарке в Гродно мы действительно не встретили. Шашлык, рульки и рёбрышки прямо с огня кладут на бумажные тарелки, а согревающий глинтвейн наливают в картонные стаканы. Да, цена такой тары выше по сравнению с пластиковой. Но представьте, сколько неразлагающегося мусора раньше оставалось даже после одного дня народных гуляний.

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Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике

Светлана Синкевич, кассир:
Она, конечно же, дороже, но она входит в стоимость нашего товара. Люди даже не заметили, что когда была пластиковая, такая же стоимость была. Люди даже не обратили внимания, что что-то дороже.

Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике

С 1 января пластик в объектах общественного питания под запретом. Даже соломинки для напитков должны быть изготовлены из экологически безопасных материалов. Запрет не коснулся лишь пластиковых крышек для стаканов, ведь им нет альтернативы нигде в мире. Всё остальное – под строгим контролем.

Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике

Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли:
Контролироваться соблюдение данной нормы будет путём проведения мониторингов и контрольно-аналитических мероприятий в рамках предоставленных Министерству полномочий. В случае выявления нарушений субъекты общественного питания будут привлечены к административной ответственности.

Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике

Механизм ухода от пластика только начал действовать, и его будут отлаживать, совместно с общепитом выявлять спорные моменты и искать пути решения.

Например, некоторые сети ресторанов, в том числе крупных предприятий, столкнулись с вопросом доставки еды на дальние расстояния.

Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике

Людмила Умнова, управляющий ресторанным комплексом ОАО «Гродненский мясокомбинат»:
Супы выплескаются первое, второе – промокнут, третье – у них не будет ни качественного вида, ни температурных условий не будет соблюдено. Мы поставляем питание на наши объекты розничной торговли Гродненского мясокомбината, также у нас есть объекты в Поречанке. Мы поставляли это всё в ланч-боксах вспененных.

С 1 января, к сожалению, у нас не получается поставлять продукцию, наши блюда в инфекционные больницы и в областную больницу, это был наш социальный проект.

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Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике

И всё же курс на экологичность и сохранение окружающей среды – это мировой тренд. Для сравнения, в ЕС с 1 января запрещена даже розничная продажа пластиковой посуды. В нашей стране это будет следующим шагом. Белорусы поддерживают.

Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике

Мы, если честно, уже давно мусор разделяем. Пластик не люблю, всегда отделяю, всегда покупаю пакеты бумажные.

Надо оставить за собой хорошее наследство для наших детей: хорошую зелёную траву, зелёный лес, чистый воздух.

Люди в материале: Галина Буро, Светлана Синкевич, Михаил Жигало, Людмила Умнова

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Общепит с приставкой «эко». С 1 января объектам питания запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду, только бумажную, сообщили в...
 
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