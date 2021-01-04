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Год народного единства: милиция проводит проверку по факту пикета у станции метро "Восток"

04.01.2021 21:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Столичная милиция начала административный процесс в связи с проведением несанкционированного пикета у станции метро "Восток" в понедельник в Минске.

"По факту пикетирования у станции метро "Восток" милиция проводит проверку", - говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома в Telegram.


"Начат административный процесс, сотрудники милиции проводят работу по установлению лиц, принявших участие в несанкционированном массовом мероприятии, и привлечении их к установленной законом ответственности", - проинформировали в ГУВД.

Там также призвали граждан и гостей столицы "не поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах, где активно размещаются призывы к организации незаконных действий".

"За участие, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения), предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность", - напомнили в ГУВД.


Как сообщал ранее ряд интернет-порталов, днем в понедельник в Минске у станции метро "Восток" прошел "Марш мудрости" – несанкционированная акция протеста пенсионеров. Участие в непродолжительной акции приняли несколько десятков человек.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.
 
Теги: Минск
 
 
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Столичная милиция начала административный процесс в связи с проведением несанкционированного пикета у станции метро "Восток" в понедельник в Минске.
 
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