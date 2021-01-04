"По факту пикетирования у станции метро "Восток" милиция проводит проверку", - говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома в Telegram.





несколько человек", обозначив себя незарегистрированной символикой, выстроились вдоль проезжей части у станции метро, поступила в милицию днем. В ведомстве уточнили, что информация о том, что "





"Начат административный процесс, сотрудники милиции проводят работу по установлению лиц, принявших участие в несанкционированном массовом мероприятии, и привлечении их к установленной законом ответственности", - проинформировали в ГУВД.





Там также призвали граждан и гостей столицы "не поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах, где активно размещаются призывы к организации незаконных действий".





"За участие, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения), предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность", - напомнили в ГУВД.









Как сообщал ранее ряд интернет-порталов, днем в понедельник в Минске у станции метро "Восток" прошел "Марш мудрости" – несанкционированная акция протеста пенсионеров. Участие в непродолжительной акции приняли несколько десятков человек.





Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными. В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.



