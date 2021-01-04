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В Минске ГАИ продолжает нести службу в усиленном режиме

04.01.2021 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники столичной Госавтоинспекции еще раз напоминают водителям и пешеходам о соблюдении правил безопасности на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске ГАИ продолжает нести службу в усиленном режиме

В прошедшие новогодние выходные в Минске произошли сразу четыре наезда на пешеходов. Два человека пострадали и двое погибли. Пешие участники дорожного движения были нетрезвыми и пересекали дорогу в неположенном месте.

В Минске ГАИ продолжает нести службу в усиленном режиме

Темнота и туман делают пешехода практически невидимым для водителя. Поэтому снизить скорость – лучшая рекомендация.

В Минске ГАИ продолжает нести службу в усиленном режиме

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Столичная Госавтоинспекция в очередной раз напоминает о необходимости пересечения проезжей части в строго установленных местах, а также исключительно на разрешающий сигнал светофора.

В предстоящие выходные дни столичная Госавтоинспекция продолжит нести службу в столице в усиленном варианте, в том числе будет делать акцент на выявлении нетрезвых пешеходов и нетрезвых водителей транспортных средств. К слову, за последние выходные было выявлено 23 водителя транспортных средств, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и при этом управляли транспортным средством.

В Минске ГАИ продолжает нести службу в усиленном режиме

Напомним, только за 2020 год в столице произошло 243 ДТП с участием пешеходов, которые получили травмы или погибли.

Люди в материале: Александра Попова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сотрудники столичной Госавтоинспекции еще раз напоминают водителям и пешеходам о соблюдении правил безопасности на дорогах, сообщили в...
 
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