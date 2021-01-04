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Александр Лукашенко предоставил гранты 73 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры

04.01.2021 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гранты Президента предоставлены 73 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры. Глава государства подписал соответствующее распоряжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги выделены на исследования и разработки в области физико-математических, технических, биологических, экономических наук.

Александр Лукашенко предоставил гранты 73 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры

Также они будут направлены на применение современных методик в обучении учащихся и студентов, на разработку новых методов и медицинских технологий в здравоохранении.

Александр Лукашенко предоставил гранты 73 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры

Кроме всего, выделенные гранты будут использоваться и для создания новых произведений искусства, реализации новых проектов, которые направлены на развитие белорусской культуры и сохранение национальных духовных традиций.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Гранты Президента предоставлены 73 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры. Глава государства подписал соответствующее...
 
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