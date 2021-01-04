Источник материала: Хартия'97

МВД Украины: Информация о причастности к убийству Шеремета белорусских спецслужб подтверждает основную версию следствия 6 4.01.2021, 21:04

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ПАВЕЛ ШЕРЕМЕТ

ФОТО: SVABODA.ORG

В МВД Украины выразили надежду, что новые данные помогут в поиске заказчиков и организаторов убийства.

Информация о возможной причастности белорусских спецслужб к убийству журналистаПавла Шеремета вряд ли повлияет на рассмотрение в суде дела в отношении фигурантов Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. Об этом в комментарии "BBC Україна" 4 января сказал директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение в суде это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления", – сказал он.

По словам Шевченко, информация журналистов "подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц".

Он выразил надежду, что новые данные помогут в поиске заказчиков и организаторов убийства.

4 января 2021 года бельгийское издание EUobserver опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева (2008–2012 годы), в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева.

"Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью… Мы заложим [бомбу] и так далее, и эту чертову крысу разнесет на чертовы куски: ноги – в одну сторону, руки – в другую. Если же все будет [выглядеть] как по естественным причинам, то люди не поймут сигнал… Президент [Лукашенко] ждет этих операций", – цитирует Зайцева EUobserver.

Как следует из слов бывшего главы КГБ, в 2012 году готовились операции по устранению ряда политических оппонентов Лукашенко на территории других государств. Как отметил Зайцев, задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно Лукашенко. На это он выделил $1,5 млн.

Нацполиция Украины заявила, что получила информацию издания EUobserver. На данный момент Нацполиция получила разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран, однако не уточнила, в какой именно.

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