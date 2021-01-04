Источник материала: Хартия'97

Деньги брать больше неоткуда 3 4.01.2021, 20:54

5,131

Луканомика в тупике.

Как будет развиваться ситуация в экономике в 2021 году и как на это повлияют события 2020 года? Об этом в интервью Thinktanks.by рассказала Катерина Борнукова, академический директор Центра экономических исследований BEROC.

- Высокие налоги могут еще больше сдерживать развитие экономики.

- Да, повышение налогов может стать сдерживающим фактором. Однако пока мы видим точечное повышение налогов в отраслях, которые не сильно пострадали от пандемии COVID-19. А сокращение льгот по НДС затронет в первую очередь импортные товары.

Повышение налогов в кризис происходит не от хорошей жизни. Мы завели себя в тупик – деньги брать больше неоткуда. Однако повышение налогов - не самый значительный фактор, который сегодня влияет на экономику.

- А какие более значительные?

- В первую очередь - это потеря доверия к государству со стороны предпринимателей в целом и IT-сектора в частности. Они понимают, что сегодня власть рассматривает бизнес как своих оппонентов, и из-за этого они находятся под угрозой. В такой ситуации никто не думает о развитии и инвестициях.

Еще один фактор – огромная неопределенность. Никто не знает, что будет дальше. Даже со стороны экономических властей мы не видим четкого нарратива и позитивной повестки. Наши коллеги из Исследовательского центра ИПМ провели опрос предпринимателей, попросив их в паре слов описать перспективы развития экономики в 2021 году. Там очень много плохих слов, но это не самое важное. Намного важнее, что все эти слова описывают застой и неопределенность. Даже те предприниматели, кто высказался в поддержку власти, сформулировали свои ожидания в негативном ключе, они связаны с борьбой, а не с развитием. И в этом наше отличие от других стран мира.

- А как в мире видят перспективы развития экономики?

- Хотя в мировой экономике еще не началось восстановление, уже появились огромные надежды на будущее. Ожидается, что новая вакцина и завершение пандемии положат начало восстановления мировой экономики. В мире думают про инновации и новые направления развития, в то время как у нас – о том, чтобы день простоять да ночь продержаться.

- Значит ли это, что люди будут закрывать свои компании, бросать бизнес, в который вложено столько сил?

- Кто-то не будет бросать, а кто-то, возможно, бросит. Мы видим по IT-сектору, что уезжают далеко не все, пока скорее это малая часть компаний. Однако свои новые офисы EPAM и Wargaming открывают в Вильнюсе, Киеве и других городах за пределами Беларуси. По опросам бизнеса, которые проводит BEROC, видно, что многие компании приостановили свои инвестиционные проекты или найм персонала. Да, бизнесмены любят свое дело и будут стараться не закрыться, однако четкие негативные тенденции останавливают развитие и бизнеса, и экономики в целом.

- С точки зрения обывателя, зачем нужно развитие? Довольно абстрактная вещь, на хлеб не намажешь.

- Да, на хлеб намазать нельзя. Но этот обыватель не сможет двинуться по карьерной лестнице и зарабатывать больше. Ему для этого придется ждать, когда кто-то выйдет на пенсию. В начале 2000-х, когда экономика росла, был кадровый голод и можно было сделать быструю успешную карьеру, теперь это будет невозможно

Отсутствие развития означает, что мы снова будем отставать от соседних стран. Правительство прогнозирует рост ВВП на 1.8% в этом году. Оно вроде бы и неплохо, но проблема в том, что наши соседи будут расти гораздо быстрее. Если мы будем расти на 2% в год, а Польша – на 4%, за десять лет отставание будет значительным, и мы снова получим потерянное десятилетие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .