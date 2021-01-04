Внешнеторговый товарооборот Минска в январе—ноябре 2020 года сократился почти на четверть

Внешнеторговый товарооборот Минска за 11 месяцев 2020 года составил 19 млрд 319,4 млн долларов, сократившись к уровню января—ноября 2019 года на 24,1% в текущих ценах, следует из данных главного статистического управления столицы.





Экспорт товаров составил 7 млрд 388,7 млн долларов (-29,8%), импорт — 11 млрд 930,7 млн (-20,1%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь—ноябрь 2020 года составило 4 млрд 542 млн долларов США. По итогам января—ноября 2019 года сальдо также было отрицательным — 4 млрд 419,1 млн долларов.

Внешнеторговый оборот белорусской столицы со странами ЕАЭС составил 9 млрд 411,9 млн долларов, или на 15,6% меньше, чем за январь—ноябрь 2019 года. Экспорт товаров снизился на 5,7% до 3 млрд 365,5 млн, импорт — на 20,3% до 6 млрд 46,4 млн долларов. В торговле со странами ЕАЭС отрицательное сальдо составило 2 млрд 680,9 млн долларов (в январе—ноябре 2019 года — минус 4 млрд 14,3 млн).

Товарооборот с Россией за 11 месяцев 2020 года составил 9 млрд 135,5 млн долларов (-15,6%), экспорт товаров — 3 млрд 148 млн (-5,6%), импорт — 5 млрд 987,5 млн (-20,1%). Отрицательное сальдо в торговле с РФ — 2 млрд 839,5 млн долларов (в январе—ноябре 2019 года — 4 млрд 162,6 млн).

Внешнеторговый оборот Минска со странами Евросоюза за январь—ноябрь 2020 года составил 3 млрд 490,9 млн долларов (-20,2%), экспорт — 1 млрд 137,6 млн долларов (-28,7%), импорт — 2 млрд 353,3 млн (-15,4%). Отрицательное сальдо в торговле со странами ЕС составило 1 млрд 215,7 млн долларов (в январе—ноябре 2019 года — 1 млрд 185,4 млн).

В страны вне СНГ экспорт в январе—ноябре прошлого года снизился на 46,6% до 2 млрд 279,8 млн долларов, импорт — на 19,6% до 5 млрд 380,9 млн. В целом товарооборот снизился на 30,1% до 7 млрд 660,7 млн долларов, а отрицательное сальдо составило 3 млрд 101,1 млн (в январе—ноябре 2019 года сальдо также было отрицательное и составляло 2 млрд 424,9 млн долларов).