Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следователи Слуцкого района устанавливают обстоятельства убийства 34-летнего местного жителя Приревновал к супруге… Следователи Слуцкого района устанавливают обстоятельства убийства 34-летнего местного жителя. Трагедия случилась накануне –...

Приревновал к супруге… Следователи Слуцкого района устанавливают обстоятельства убийства 34-летнего местного жителя. Трагедия случилась накануне – предварительно установлено, что причиной конфликта между мужчинами стала ревность. В результате ссоры разъяренный супруг нанес обидчику удары ножом. От полученных ран тот скончался на месте. На месте ссоры был изъят нож, назначен ряд экспертиз. Сам нападавший задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".