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Следователи Слуцкого района устанавливают обстоятельства убийства 34-летнего местного жителя

04.01.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Приревновал к супруге… Следователи Слуцкого района устанавливают обстоятельства убийства 34-летнего местного жителя. Трагедия случилась накануне – предварительно установлено, что причиной конфликта между мужчинами стала ревность. В результате ссоры разъяренный супруг нанес обидчику удары ножом. От полученных ран тот скончался на месте. На месте ссоры был изъят нож, назначен ряд экспертиз. Сам нападавший задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 
 
 
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Приревновал к супруге… Следователи Слуцкого района устанавливают обстоятельства убийства 34-летнего местного жителя. Трагедия случилась накануне –...
 
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