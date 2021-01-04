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Обзор чрезвычайных происшествий

04.01.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Взрыв в Минске на улице Скрыганова

Негерметичность запорной арматуры газового нагревателя и конструктивный недостаток - вероятная причина взрыва в Минске. Инцидент произошел сегодня утром на улице Скрыганова. Как сообщили в МЧС, при открытии двери металлического контейнера для хранения строительных материалов произошла вспышка газовоздушной смеси. 61-летний мужчина получил ожоги лица и рук. Взрывной волной выбило стекла на балконе квартиры в жилом доме. Помощь спасателей не понадобилась. 

Пожарный извещатель разбудил погорельцев во время ЧП 

Спасены двое пенсионеров. Инцидент произошел в частном доме в Кировском районе. Хозяйка строения и ее сожитель проснулись от звуковой сирены, почувствовали запах дыма и выбежали на улицу. К приезду огнеборцев жилище было полностью во власти стихии. Бойцы МЧС потушили пламя, однако оно успело уничтожить крышу, перекрытие, а также имущество. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. 

В Толочине спасатели отвоевали у стихии магазин

Помещение было затянуто дымом. В момент ЧП в магазине находились два продавца, они вышли на улицу и не пострадали. Огонь уничтожил второй этаж строения, а также крышу и мебель. На первом уровне повреждены стены и имущество. Вероятная причина ЧП - нарушение правил пользования электрооборудованием. 

В Добрушском районе в лесу нашли заблудившуюся пару

 Спасатели и милиционеры искали мужчину и женщину, которые заблудились в лесу Добрушского района. Пара не смогла найти дорогу домой и бродила более шести часов. Бойцы МЧС только в два часа ночи нашли пропавших. Они в порядке и не нуждались в медицинской помощи. 

 
Теги: Минск
 
 
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Взрыв в Минске на улице Скрыганова Негерметичность запорной арматуры газового нагревателя и конструктивный недостаток - вероятная причина взрыва в Минске....
 
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