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Обзор дорожных происшествий
Источник материала: БTПогода и некоторая расслабленность участников дорожного движения внесли коррективы в ситуацию на дорогах страны. За трое суток нового года произошло 437 ДТП, в 20 из них пострадали люди. 10 человек погибли, в том числе двое несовершеннолетних. Речь идет об аварии в Докшицком районе. Напомним, водитель легковой Skoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси. Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали, а двух несовершеннолетних пассажиров легкового авто спасти не удалось. Дети 7 и 10 лет погибли на месте происшествия. Их родители госпитализированы. В ближайшее время, говорят синоптики, погода не улучшится - туман, колебания температур. Все это нужно учитывать при поездках. Продолжит тему Александр Камович.
В обстоятельствах смертельного ДТП в Докшицком районе разбираются правоохранители
Жуткая авария произошла 1 января на автодороге М3 Минск - Витебск, недалеко от деревни Замосточье. По информации ГАИ, водитель легковой Skoda не справился с управлением, вылетел на встречку, где столкнулся с маршруткой. Никто в микроавтобусе не пострадал. Двое детей из "шкоды" погибли. Их родители в больнице.
За эти дни к ответственности за нарушение ПДД привлекли больше 300 нетрезвых пешеходов. Более 600 человек находились на проезжей части, не обозначив себя в темное время суток световозвращающими элементами.
Смертельная авария на МКАД - пешеход пытался перейти кольцевую и угодил под колеса
Инцидент произошел накануне вечером. По предварительной информации, шофер автомобиля Hyundai двигался со стороны улицы Казинца. В тот момент пешеход решил пересечь проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
Накануне в Слуцке 56-летний водитель на автомобиле Lada X Ray наехал на 61-летнего местного жителя
Еще один наезд пешехода. Накануне в Слуцке 56-летний водитель на автомобиле Lada X Ray наехал на 61-летнего местного жителя. Тот вышел на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с различными травмами и в состоянии алкогольного опьянения попал в больницу, где через несколько часов скончался. Известно, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.
Пьяный бесправник пытался уйти от погони ГАИ, из-за его маневров инспекторам пришлось стрелять по колесам
На линию 102 поступило сообщение о том, что на трассе возле Турова автомобилем Opel Frontera управляет, предположительно, нетрезвый водитель. На неоднократные требования инспекторов об остановке водитель не реагировал, пытался скрыться. При этом во время движения он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Инспекторам ГАИ пришлось стрелять по колесам Opel. Водителя удалось задержать. За рулем находился 22-летний житель Столинского района. Парень нигде не работает. Ранее его уже задерживали за вождение в нетрезвом виде. Прав у него никогда и не было.
В отношении нарушителя составлены протоколы, в том числе за управление без водительского удостоверения, невыполнение требований сотрудников ГАИ об остановке, создание аварийной обстановки.
Девушка за рулем Lada не справилась с управлением и съехала в кювет
Инцидент произошел на автодороге Боровляны - Королев Стан. По информации ГАИ, 37-летняя минчанка ехала в направлении аг. Лесной, не справилась с управлением и вылетела в левый по ходу движения кювет. К счастью, водитель серьезно не пострадала, она была пристегнута.
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Погода и некоторая расслабленность участников дорожного движения внесли коррективы в ситуацию на дорогах страны. За трое суток нового года произошло 437 ДТП, в 20 из...
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