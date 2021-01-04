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«Такое нельзя забывать. Такое нельзя прощать». Почему о трагедии деревни Ола важно знать каждому белорусу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «За духовное возрождение». Именно такой высокой награды Указом Президента удостоены создатели мемориального комплекса «Ола». Это авторский коллектив в составе главных архитекторов проекта Сергея Первицкого и Виктора Бельтюкова, а также члена Союза писателей Изяслава Котлярова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мемориал создан на месте сожженной деревни в Светлогорском районе.
Историю, которая заставляет стынуть в жилах кровь, Наталья Гавриленко изо дня в день снова и снова пересказывает уже многие годы. Но в этом году как никогда раньше часто.
С мая, когда мемориал покинули строители, здесь не прекращается поток посетителей. Узнать и попытаться понять, что же пережили белорусы в годы нацистской оккупации, сюда едут те, кто никогда не знал ужасов войны.
Всего за несколько часов кровавой бойни каратели уничтожили в Оле 1758 мирных жителей. Людей, которые просто пытались выжить, спрятавшись в лесной глуши, жгли из огнеметов, расстреливали из автоматов, взрывали гранатами.
В этом уверен поэт и патриот Изяслав Котляров. На то, чтобы донести историю Олы миру, у него ушло почти полвека.
Этот мемориал от начала и до конца – народный проект. Средства на его реализацию собирали всем миром, в том числе и на республиканском субботнике. Идею активно поддержал глава государства Александр Лукашенко.
Тот январский день 1944-го навсегда превратил улицу белорусской деревни в дорогу скорби. Архитекторам оставалось лишь облечь чувства в камень. 34 надломленные калитки – по числу сожженных деревенских дворов – символ сломленных судеб. И пройти мимо них не получится. Архитекторы признаются: трагедию пропустили через собственные сердца. И того же ждут от посетителей комплекса.
Она исчезла с карт на десятилетия, но продолжала жить в сердцах людей. Боль, которую нельзя забыть, скульпторы и архитекторы на века отразили в камне.
В год 75-й годовщины окончания Второй мировой войны на белорусской земле появился еще один символ, хранящий живую боль пережитой трагедии.
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«Такое нельзя забывать. Такое нельзя прощать». Почему о трагедии деревни Ола важно знать каждому белорусу
Новости Беларуси. «За духовное возрождение». Именно такой высокой награды Указом Президента удостоены создатели мемориального комплекса «Ола». Это авторский...
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