ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«У нашего Президента абсолютно нет никакой вражды». Что белорусы думают о новогоднем обращении Александра Лукашенко

04.01.2021 22:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О народном единстве Президент Беларуси говорил во время новогоднего обращения к белорусскому народу. Оно стремительно набирает популярность в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шестая позиция в трендах YouTube и более 700 тысяч просмотров на разных каналах.

«У нашего Президента абсолютно нет никакой вражды». Что белорусы думают о новогоднем обращении Александра Лукашенко

Важные слова, обращенные ко всем согражданам в этот день – многолетняя традиция, однако нынешнее обращение было необычным и по форме, и по содержанию. Президент предлагает белорусам уверенно и обязательно вместе идти в будущее.

«У нашего Президента абсолютно нет никакой вражды». Что белорусы думают о новогоднем обращении Александра Лукашенко

Главные посылы – сплотиться и сохранить страну – защитить ее рубежи, обеспечить продовольственную безопасность, жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы.

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом-2021: «Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней»

Посылы, прозвучавшие в новогоднем обращении Президента, активно обсуждает и экспертное сообщество.

«У нашего Президента абсолютно нет никакой вражды». Что белорусы думают о новогоднем обращении Александра Лукашенко

Виктор Саевич, магистр политических наук, преподаватель БГЭУ:
Я обратил внимание на то, что у нашего Президента абсолютно нет никакой вражды ни к кому в нашей республике. Все граждане Республики Беларусь для него дороги, любой человек для него важен.

Президент хочет только одно: чтобы в республике был мир, чтобы экономика развивалась, чтобы мы действительно дружно, талантливо шли вперед.

«У нашего Президента абсолютно нет никакой вражды». Что белорусы думают о новогоднем обращении Александра Лукашенко

Вадим Боровик, политолог:
Фундамент, который мы создали, это фундамент для дальнейшего интенсивного развития. Если мы с вами не бросимся в неизвестную пучину политических интриг и ненужной борьбы политической, а займемся эволюционным развитием политической системы и при этом продолжим заниматься экономикой, 5-7 лет – и Беларусь будет в двадцатке самых развитых стран мира. Это гарантированно.

Поэтому мы должны сегодня сплотиться. Мы должны обсудить на Всебелорусском народном собрании, как нам в конструктивном ключе изменить политическую систему, не ломая. Тот, кто рассчитывает, что мы что-то будем ломать, ошибаются. Систему нужно изменять поступательно, эволюционно, с учетом интересов всех политических сил.

«У нашего Президента абсолютно нет никакой вражды». Что белорусы думают о новогоднем обращении Александра Лукашенко

Важные слова, обращенные ко всем белорусам, которые прозвучали в новогоднем обращении Президента, вдвойне актуальны накануне крупнейшего общественно-политического события – Всебелорусского народного собрания.

«У нашего Президента абсолютно нет никакой вражды». Что белорусы думают о новогоднем обращении Александра Лукашенко

Именно такая форма общенационального диалога и есть подтверждение нашего единства, когда только нам и только вместе предстоит определить правильный путь в будущее Беларуси.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Вадим Боровик, Виктор Саевич

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О народном единстве Президент Беларуси говорил во время новогоднего обращения к белорусскому народу. Оно стремительно набирает популярность в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тэракты ад Лукашэнкі і Год народнага адзінства. 149-ы дзень пратэстаў у Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика