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«У нашего Президента абсолютно нет никакой вражды». Что белорусы думают о новогоднем обращении Александра Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О народном единстве Президент Беларуси говорил во время новогоднего обращения к белорусскому народу. Оно стремительно набирает популярность в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важные слова, обращенные ко всем согражданам в этот день – многолетняя традиция, однако нынешнее обращение было необычным и по форме, и по содержанию. Президент предлагает белорусам уверенно и обязательно вместе идти в будущее.
Главные посылы – сплотиться и сохранить страну – защитить ее рубежи, обеспечить продовольственную безопасность, жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы.
Виктор Саевич, магистр политических наук, преподаватель БГЭУ:
Президент хочет только одно: чтобы в республике был мир, чтобы экономика развивалась, чтобы мы действительно дружно, талантливо шли вперед.
Вадим Боровик, политолог:
Поэтому мы должны сегодня сплотиться. Мы должны обсудить на Всебелорусском народном собрании, как нам в конструктивном ключе изменить политическую систему, не ломая. Тот, кто рассчитывает, что мы что-то будем ломать, ошибаются. Систему нужно изменять поступательно, эволюционно, с учетом интересов всех политических сил.
Важные слова, обращенные ко всем белорусам, которые прозвучали в новогоднем обращении Президента, вдвойне актуальны накануне крупнейшего общественно-политического события – Всебелорусского народного собрания.
Именно такая форма общенационального диалога и есть подтверждение нашего единства, когда только нам и только вместе предстоит определить правильный путь в будущее Беларуси.
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«У нашего Президента абсолютно нет никакой вражды». Что белорусы думают о новогоднем обращении Александра Лукашенко
Новости Беларуси. О народном единстве Президент Беларуси говорил во время новогоднего обращения к белорусскому народу. Оно стремительно набирает популярность в...
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