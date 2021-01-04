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Найти всех и привлечь организаторов за рубежом. Генпрокурор Беларуси высказался о делах по массовым беспорядкам

04.01.2021 22:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед докладывал Александру Лукашенко о ситуации в стране. После доклада в интервью телеканалу «Беларусь 1» он прокомментировал встречу и высказался о ситуации в Беларуси. Между тем о рассмотрении дел по насилию со стороны силовиков Швед не сказал ни слова, несмотря на то что именно под эгидой Генеральной прокуратуры была создана межведомственная комиссия по контролю проверки заявлений о применении физического насилия и специальных средств со стороны силовиков.

— Мы выработали меры, связанные с тем, чтобы обеспечить идентификацию всех участников массовых беспорядков и тех лиц, которые совершали преступные деяния, — заявил Андрей Швед. — Выработали меры, направленные на то, чтобы обеспечить безусловные взыскания причиненного ими ущерба, взыскания наложенных на этих лиц административных штрафов и других мер в соответствии с нашим законодательством.

— Сегодня, как вы видите, ситуация на улицах в первую очередь нашей столицы и других городов абсолютно стабильна и спокойна. Но это не значит, что правоохранители и прокуроры должны каким-то образом ослабить свою деятельность и самоуспокоиться. Наоборот. Сейчас мы адаптировались к новым условиям, выработали новые формы и методы работы и готовы к тому, чтобы на любые вызовы и угрозы, которые возникнут в этом году и будут связаны с насилием и посягательством на общественную безопасность, реагировать адекватно и оперативно.

Для себя поставили ряд других задач, которые необходимо выполнять в контексте этого комплекса мер. В частности, вопросы, связанные с выявлением и пресечением так называемых фактов дворовых протестных акций, финансированием протестных мероприятий. А ведь не секрет, что <...> большинство мероприятий осуществляется за деньги спонсоров из-за рубежа.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед докладывал Александру Лукашенко о ситуации в стране. После доклада в интервью телеканалу «Беларусь 1» он...
 
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