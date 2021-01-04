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В России завершена операция по спасению моряков в Баренцевом море. Людей искали неделю

04.01.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Поиски погибших моряков в результате крушения судна в Баренцевом море прекращены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе масштабной спасательной операции, которая длилась неделю, тела погибших обнаружить так и не удалось.

Судно с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море. Что известно?

В России завершена операция по спасению моряков в Баренцевом море. Людей искали неделю

ЧП произошло у Новой Земли во время шторма. Из 19 членов экипажа спаслись лишь двое. Все рыбаки были гражданами России. Среди наиболее вероятных причин крушения рассматривают обледенение судна.

В России завершена операция по спасению моряков в Баренцевом море. Людей искали неделю

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

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Новости России. Поиски погибших моряков в результате крушения судна в Баренцевом море прекращены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе масштабной...
 
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