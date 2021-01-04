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В России завершена операция по спасению моряков в Баренцевом море. Людей искали неделю
Источник материала: СТВ
Новости России. Поиски погибших моряков в результате крушения судна в Баренцевом море прекращены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло у Новой Земли во время шторма. Из 19 членов экипажа спаслись лишь двое. Все рыбаки были гражданами России. Среди наиболее вероятных причин крушения рассматривают обледенение судна.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
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Новости России. Поиски погибших моряков в результате крушения судна в Баренцевом море прекращены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе масштабной...
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