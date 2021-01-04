В России завершена операция по спасению моряков в Баренцевом море. Людей искали неделю

Источник материала: СТВ

Новости России. Поиски погибших моряков в результате крушения судна в Баренцевом море прекращены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе масштабной спасательной операции, которая длилась неделю, тела погибших обнаружить так и не удалось.

Судно с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море. Что известно?





ЧП произошло у Новой Земли во время шторма. Из 19 членов экипажа спаслись лишь двое. Все рыбаки были гражданами России. Среди наиболее вероятных причин крушения рассматривают обледенение судна.





Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.