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Вице-президент США обвинила Дональда Трампа в злоупотреблении властью

04.01.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Очередной политический скандал в США. Дональда Трампа обвиняют в неприкрытом и дерзком злоупотреблении властью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-президент США обвинила Дональда Трампа в злоупотреблении властью

С критикой на действующего главу Белого дома обрушилась избранная вице-президент Камала Харрис. Поводом для негодования стал телефонный разговор Трампа с госсекретарём штата Джорджия. Запись, обнародованная газетой The Washington Post, произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Вице-президент США обвинила Дональда Трампа в злоупотреблении властью

Согласно данным СМИ, Трамп оказывал давление на госсекретаря региона и требовал, чтобы в спорном штате нашли неучтённые голоса и пересмотрели результаты в его пользу. Некоторые уже назвали эту публикацию новым «Уотергейтом», когда после предвыборного скандала с прослушкой штаба демократов в отставку ушёл президент Никсон.

Вице-президент США обвинила Дональда Трампа в злоупотреблении властью

Похоже, Трамп не собирается мириться с поражением. На 4 января у него намечена поездка в Джорджию, где он выступит с так называемой победной речью.

Люди в материале: Дональд Трамп, Камала Харрис, Брэд Раффенспергер, Ричард Никсон

 
 
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Новости США. Очередной политический скандал в США. Дональда Трампа обвиняют в неприкрытом и дерзком злоупотреблении властью, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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