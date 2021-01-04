Источник материала: Хартия'97

Первое заявление нового главы Католического костела Беларуси 4.01.2021, 23:19

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Новое назначение стало для Казимира Великосельца полной неожиданностью.

Епископ Казимир Великоселец, которого 3 января Папа Римский Франциск назначил Апостольским администратором вакантной кафедры Минско-Могилевской архиепархии, считает свое назначение высоким доверием со стороны понтифика.

Новоназначенный апостольский администратор сообщил Catholic.by , что новое назначение стало для него полной неожиданностью.

«Это высокое доверие, оказанное моей скромной личности, и я благодарен за его Папе Франциску. Осознавая мою человеческую ограниченность для выполнения порученного мне ответственного задания, я доверяю мое пастырское служение Пресвятой Деве Марии и прошу всех молиться за меня, чтобы Бог мне помог исполнить Его волю, как это написано в моем епископском гербе – Fiat voluntas tua – «Будь воля Твоя», – сказал епископ.

Напомним, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич ушел на пенсию. 3 января, в день, когда митрополиту Минско-Могилевскому исполнилось 75 лет, Папа Римский Франциск принял его отставку и назначил администратора архиепархии.

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