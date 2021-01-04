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«Его запирают в металлическую клетку»

05.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Его запирают в металлическую клетку»

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  • 4.01.2021, 21:43
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«Его запирают в металлическую клетку»
Николай Дедок
Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY

Адвокатов допустили к блогеру Николаю Дедку.

Впервые с 18 декабря адвокатов допустили в СИЗО к администратору телеграм-канала «Мiкоlа» Николаю Дедку. Об этом tut.by сообщила его адвокат Наталья Мацкевич.

— Состояние здоровья у него нормальное, настроение бодрое. За последнюю неделю ему отдали более 100 писем. Он знает о волне солидарности людей с ним, восхищен и счастлив, от души благодарен тем, кто поддержал и переживает за него, — сообщила Наталья Мацкевич.

Тем не менее у защиты есть поводы для беспокойства. За время пребывания в СИЗО Николай сменил несколько камер из-за конфликтов с сокамерниками. Николай Дедок считает, что ситуация может ухудшиться.

По словам адвоката, условия встреч Николая с защитой в СИЗО на Володарского не обеспечивают оказания эффективной юридической помощи.

— Последний месяц для этих встреч выделяется только специально оборудованный кабинет, где Дедка запирают в металлическую клетку, которая еще и герметично закрыта пластиковыми панелями. Это исключает возможность передавать записи и документы, а чтобы разговаривать через оргстекло, приходится повышать голос. Это ставит под сомнение условие конфиденциальности. При этом в СИЗО есть другие кабинеты. Но для общения с Дедком они адвокату не предоставляются. С чем связано такое дискриминационное и унизительное отношение, администрация не объясняет. Объективных и разумных оснований к этому нет, учитывая, что блогер обвиняется в совершении менее тяжкого, ненасильственного преступления, — говорит Наталья Мацкевич.

Защита Николая Дедка отправила жалобу на обстоятельства встреч с подзащитным в Управление департамента по исполнению наказаний по Минску и Минской области и в прокуратуру города Минска.

32-летнего блогера анархических взглядов и администратора телеграм-канала Мiкоlа Николая Дедка задержали 12 ноября в поселке Сосновый Осиповичского района сотрудники ГУБОПиК.

В двадцатых числах декабря родители Николая Дедка рассказывали, что были встревожены сообщением, полученным от его сокамерника, о том, что жизни и здоровью Николая угрожает опасность. Им не удавалось получить информацию о здоровье сына в администрации СИЗО, а адвокатов к подзащитному не допускали.

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Теги: Минск
 
 
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Адвокатов допустили к блогеру Николаю Дедку.
 
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