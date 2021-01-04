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Шаранговича включили в основной состав «Нью-Джерси»
Источник материала: Навiны
Белорусский нападающий Егор Шарангович в ходе тренировочного лагеря переведен в основной состав клуба НХЛ «Нью-Джерси».
Об этом
Ранее Шарангович покинул минское «Динамо» и отправился в расположение американского клуба, который воспользовался ранее достигнутой договоренностью и отозвал белоруса в свой состав.
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Белорусский нападающий Егор Шарангович в ходе тренировочного лагеря переведен в основной состав клуба НХЛ «Нью-Джерси».
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