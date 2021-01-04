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Шаранговича включили в основной состав «Нью-Джерси» 

05.01.2021 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский нападающий Егор Шарангович в ходе тренировочного лагеря переведен в основной состав клуба НХЛ «Нью-Джерси».

Шаранговича включили в основной состав «Нью-Джерси» 

Об этом сообщает «Твиттер» Аманды Штейн.

Ранее Шарангович покинул минское «Динамо» и отправился в расположение американского клуба, который воспользовался ранее достигнутой договоренностью и отозвал белоруса в свой состав.

 
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Белорусский нападающий Егор Шарангович в ходе тренировочного лагеря переведен в основной состав клуба НХЛ «Нью-Джерси».
 
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