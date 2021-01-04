Автомобиль «Пежо» сбил пешехода в Серебрянке

В Минске на проспекте Рокоссовского легковушка сбила пешехода, который переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.



Фото: ГАИ

По предварительной информации ГАИ, водитель «Пежо» двигался в направлении улицы Ванеева и в районе дома №29 по проспекту Рокоссовского наехал на пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшего госпитализировали.