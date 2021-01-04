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Трамп анонсировал начало протестов в США

05.01.2021 06:30 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Трамп анонсировал начало протестов в США
Фото: Tom Brenner / Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп анонсировал протестный митинг своих сторонников 6 января. В сообщении в Twitter он указал, что акция начнется в Вашингтоне в 11:00.

Где именно состоится митинг, глава государства пообещал объявить позднее. Дата выбрана не случайно, в этот день Конгресс США утвердит итоги голосования коллегии выборщиков, назвавших победителем президентских выборов кандидата от демократов Джо Байдена.

Трамп и ранее намекал на возможность протестной акции, но в этот раз президент объявил, что намерен предъявить множество доказательств фальсификации итогов выборов. Само голосование он характеризует как «крупнейшую аферу в американской истории».

Оливия Трой, бывший советник действующего вице-президента Майка Пенса, ранее не исключала, что митинг в день утверждения итогов голосования может перерасти в беспорядки. По ее мнению, Трамп сам подталкивает к этому своих сторонников.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Подсчет результатов растянулся на рекордный срок из-за массового голосования по почте. Именно «почтовые» голоса обеспечили победу Байдена, Трамп полагает, что такой исход могут объяснить только массовые вбросы.

Накануне Нового года президент США с супругой Меланией Трамп внезапно прилетели в Белый дом из своего поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида. Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о причине такого решения.

По итогам года действующий президент впервые возглавил рейтинг мужчин, которыми больше всего восхищались в США. Опрос проводила социологическая служба Gallup, последние 12 лет в нем неизменно побеждал бывший глава государства Барак Обама.
 
 
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Где именно состоится митинг, глава государства пообещал объявить позднее.
 
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