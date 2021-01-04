Источник материала: UDF



Фото: Tom Brenner / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп анонсировал начало протестов в США Где именно состоится митинг, глава государства пообещал объявить позднее.

Где именно состоится митинг, глава государства пообещал объявить позднее. Дата выбрана не случайно, в этот день Конгресс США утвердит итоги голосования коллегии выборщиков, назвавших победителем президентских выборов кандидата от демократов Джо Байдена.Трамп и ранее намекал на возможность протестной акции, но в этот раз президент объявил, что намерен предъявить множество доказательств фальсификации итогов выборов. Само голосование он характеризует как «крупнейшую аферу в американской истории».Оливия Трой, бывший советник действующего вице-президента Майка Пенса, ранее не исключала, что митинг в день утверждения итогов голосования может перерасти в беспорядки. По ее мнению, Трамп сам подталкивает к этому своих сторонников.Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Подсчет результатов растянулся на рекордный срок из-за массового голосования по почте. Именно «почтовые» голоса обеспечили победу Байдена, Трамп полагает, что такой исход могут объяснить только массовые вбросы.Накануне Нового года президент США с супругой Меланией Трамп внезапно прилетели в Белый дом из своего поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида. Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о причине такого решения.По итогам года действующий президент впервые возглавил рейтинг мужчин, которыми больше всего восхищались в США. Опрос проводила социологическая служба Gallup, последние 12 лет в нем неизменно побеждал бывший глава государства Барак Обама.