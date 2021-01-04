ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минфин США разрешил финансовые операции с оппозицией Венесуэлы в обход санкций

05.01.2021 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Министерство финансов США в понедельник разрешило американским компаниям проводить финансовые операции с Хуаном Гуайдо и другими представителями венесуэльской оппозиции в обход санкций, действующих в отношении этой страны.

Для этого Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США распространило так называемую генеральную лицензию 31A, передает ТАСС.

«США стоят на стороне жителей Венесуэлы и нынешнего временного президента Хуана Гуайдо. <...> Управление выдало лицензию 31A, разрешающую транзакции и деятельность с участием Гуайдо, четвертой Национальной ассамблеей», - говорится в пояснениях Минфина США.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство финансов США в понедельник разрешило американским компаниям проводить финансовые операции с Хуаном Гуайдо и другими представителями венесуэльской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика