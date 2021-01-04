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Изъяли контрабанду на 750 тыс. $: на украино-польской границе обнаружили белорусские сигареты

05.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сигареты изъяли в пункте пропуска «Дорогуск».


На украино-польской границе обнаружили контрабандные белорусские сигареты на 750 тысяч долларов
Фото: gov.pl

Контрабанду спрятали в фуре, которая везла газированные напитки. Авто просканировали с помощью рентгеновского аппарата и обнаружили контрабанду. Всего в машине было спрятано 196,8 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Их рыночная стоимость составляет около 2,8 млн злотых (более 750 тысяч долларов), сообщается на сайте правительства Польши.
 
 
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