Изъяли контрабанду на 750 тыс. $: на украино-польской границе обнаружили белорусские сигареты





На украино-польской границе обнаружили контрабандные белорусские сигареты на 750 тысяч долларов

Фото: gov.pl





Контрабанду спрятали в фуре, которая везла газированные напитки. Авто просканировали с помощью рентгеновского аппарата и обнаружили контрабанду. Всего в машине было спрятано 196,8 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Их рыночная стоимость составляет около 2,8 млн злотых (более 750 тысяч долларов), сообщается на сайте правительства Польши.



