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Изъяли контрабанду на 750 тыс. $: на украино-польской границе обнаружили белорусские сигареты
Источник материала: Партизан
Сигареты изъяли в пункте пропуска «Дорогуск».
На украино-польской границе обнаружили контрабандные белорусские сигареты на 750 тысяч долларов
Фото: gov.pl
Контрабанду спрятали в фуре, которая везла газированные напитки. Авто просканировали с помощью рентгеновского аппарата и обнаружили контрабанду. Всего в машине было спрятано 196,8 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Их рыночная стоимость составляет около 2,8 млн злотых (более 750 тысяч долларов), сообщается на сайте правительства Польши.
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Сигареты изъяли в пункте пропуска «Дорогуск».
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