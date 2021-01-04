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Это то, что нам надо: в Бобруйске поставят колесо обозрения за миллион долларов?

05.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бобруйске могут поставить колесо обозрения за миллион долларов, сообщает komkur.info.


Колесо обозрения в городском парке Бобруйска дождалось демонтажа komkur.info

Сообщается, этот аттракцион появился более полувека назад, и его высота составляла 20 метров. Но аттракцион популярностью не пользовался.  

В марте 2020 года на сайте Могилевского облисполкома была размещена информация о проекте «Колесо счастья», сроком реализации на 2020-2023 годы. 

Организация-заявитель – ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска», а задача проекта – установка нового колеса обозрения высотой в 40-50 метров. В графе «общий объем финансирования» указана сумма – 1 млн. долларов, причем средства донора должны были составлять 980 тыс. долларов, софинансирование – 20 тыс. долларов. Судя по тому, что проект до сих пор размещен на сайте облисполкома, его выполнение пока не начато.
 
 
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В Бобруйске могут поставить колесо обозрения за миллион долларов, сообщает komkur.info.
 
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