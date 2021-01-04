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После нового года новости на Брестском телевидении вышли на русском языке

05.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И даже бегущая строка также была на русском. Зрители отмечают, что в прошлом году эфиры новостей выходили в основном на белорусском.

Читатели Intex-press заметили, что 4 января выпуск утренних новостей на телеканале «Беларусь 4. Брест» вышел на русском языке. 
Intex-press попыталась узнать, с чем связано такое нововведение. К сожалению, связаться 4 января с руководителем Брестской телерадиокомпании и пресс-службой Белтелерадиокомпании в Минске не удалось.

Зато в приемной Брестской телерадиокомпании пояснили, что переход на русский язык трансляции новостей «ни с чем не связан».
– Это ни с чем не связано, мы уже раньше переходили с русского языка на белорусский и обратно. В нашей стране два государственных языка, и мы вправе делать, как посчитаем нужным. Это ни с чем не связано. Ни с чем.
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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И даже бегущая строка также была на русском. Зрители отмечают, что в прошлом году эфиры новостей выходили в основном на белорусском.
 
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