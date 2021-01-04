После нового года новости на Брестском телевидении вышли на русском языке

заметили , что 4 января выпуск утренних новостей на телеканале «Беларусь 4. Брест» вышел на русском языке. Читатели Intex-press, что 4 января выпуск утренних новостей на телеканале «Беларусь 4. Брест» вышел на русском языке.

Intex-press попыталась узнать, с чем связано такое нововведение. К сожалению, связаться 4 января с руководителем Брестской телерадиокомпании и пресс-службой Белтелерадиокомпании в Минске не удалось.





Зато в приемной Брестской телерадиокомпании пояснили, что переход на русский язык трансляции новостей «ни с чем не связан».

– Это ни с чем не связано, мы уже раньше переходили с русского языка на белорусский и обратно. В нашей стране два государственных языка, и мы вправе делать, как посчитаем нужным. Это ни с чем не связано. Ни с чем.



