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Вывезли машину со двора. Что будет, если вовремя не забрать автомобиль со спецстоянки?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Со столичных улиц вывезли более 300 ненужных машин. 120 автомобилей вернули владельцам. Еще 218 находятся на специальных стоянках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Перед тем,как убрать машину со двора, специалисты направляют собственникам уведомление.
Им нужно возместить затраты на эвакуацию и хранение машины на стоянке, а также пройти техосмотр. Если же владельца нет, брошенные авто отправляют на переработку.
Александр Буткевич, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
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Новости Беларуси. Со столичных улиц вывезли более 300 ненужных машин. 120 автомобилей вернули владельцам. Еще 218 находятся на специальных стоянках, сообщили в...
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