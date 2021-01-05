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Вывезли машину со двора. Что будет, если вовремя не забрать автомобиль со спецстоянки?

05.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Со столичных улиц вывезли более 300 ненужных машин. 120 автомобилей вернули владельцам. Еще 218 находятся на специальных стоянках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вывезли машину со двора. Что будет, если вовремя не забрать автомобиль со спецстоянки?

Перед тем,как убрать машину со двора, специалисты направляют собственникам уведомление.

Вывезли машину со двора. Что будет, если вовремя не забрать автомобиль со спецстоянки?

Им нужно возместить затраты на эвакуацию и хранение машины на стоянке, а также пройти техосмотр. Если же владельца нет, брошенные авто отправляют на переработку.

Вывезли машину со двора. Что будет, если вовремя не забрать автомобиль со спецстоянки?

Александр Буткевич, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
За 2020 год предприятиями нашего объединения на охраняемые стоянки перемещено 338 неэксплуатируемых транспортных средств. По сравнению с 2019 годом, это в полтора раза больше. В 2019 году 219 автомобилей мы вывезли.

Люди в материале: Анна Куртасова, Александр Буткевич

 
 
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Новости Беларуси. Со столичных улиц вывезли более 300 ненужных машин. 120 автомобилей вернули владельцам. Еще 218 находятся на специальных стоянках, сообщили в...
 
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