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Пять аварий произошло на дорогах Минской области за первых три дня года

05.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К сожалению, новый год на дорогах Минской области начался с трагических событий. За три праздничных дня произошло пять аварий. Три человека погибли, пятеро получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Материал Юлии Минич.

Пять аварий произошло на дорогах Минской области за первых три дня года

Юлия Минич, корреспондент:
Праздничные дни в Минской области не прошли бесследно. Пешеходы невнимательно оценивали дорожную обстановку при переходе улиц, а водители порой садились за руль в нетрезвом виде. Результат печальный – два ДТП со смертельным исходом.

Пять аварий произошло на дорогах Минской области за первых три дня года

В первый день 2021 года, к сожалению, не обошлось без смертельного случая. Половина восьмого вечера, Слуцк. Водитель 1999 года рождения, двигаясь на автомобиле Opel в направлении улицы Ленина, совершил наезд на двух пешеходов. Они переходили дорогу в запрещенном месте и не были обозначены фликерами. В результате пешеходы 55 и 59 лет были доставлены в больницу. На следующий день они умерли.

Пять аварий произошло на дорогах Минской области за первых три дня года

В воскресенье вечером в Слуцке произошел еще один похожий случай. 56-летний водитель сбил местного жителя, который вышел на дорогу.

Пять аварий произошло на дорогах Минской области за первых три дня года

Ирина Сапунова, старший инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ Миноблисполкома:
В результате ДТП мужчина с телесными повреждениями и в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован в больницу, где через несколько часов скончался. Известно, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

В эти же сутки около 9.30 утра на автодороге Боровляны-Дубовляны-Королев Стан в деревне Скураты Минского района 37-летняя минчанка, двигаясь на автомобиле LADA XRAY в направлении агрогородка Лесной, не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего съехала в левый по ходу движения кювет.

К счастью, женщина серьезно не пострадала, она была пристегнута ремнем безопасности.

Пять аварий произошло на дорогах Минской области за первых три дня года

Всего за большие выходные в Минском регионе произошло пять аварий. В эти праздничные дни сотрудники ГАИ выявили 49 водителей в нетрезвом виде, а также 114 водителей без прав, причем в 25 случаях повторно.

Ирина Сапунова:
Также отличились своей безответственностью и пешеходы. Цифры говорят сами за себя. Всего выявлено 255 нарушений со стороны пешеходов, 120 из которых находились в состоянии опьянения и были изъяты с проезжей части. 160 человек не обозначили себя в темное время суток световозвращающими элементами, тем самым подвергли опасности как себя, так и других участников дорожного движения.

Пять аварий произошло на дорогах Минской области за первых три дня года

Сотрудники ГАИ также обращают внимание на густой туман в области. Видимость на некоторых участках дорог не превышает 200 метров. Невнимательность и несоблюдение безопасной дистанции приводят к увеличению аварийности. Инспекторы еще раз рекомендуют соблюдать осторожность при движении в любую погоду и не превышать скоростной режим.

Юлия Минич:
Для того, чтобы еще больше предостеречь школьников, в Минской области до 10 января проходит акция «Безопасные каникулы». Так, сотрудники милиции посещают учебные заведения и проводят профилактические лекции. А чтобы детям было интересно – в игровой форме.

Люди в материале: Юлия Минич, Ирина Сапунова

 
 
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Новости Беларуси. К сожалению, новый год на дорогах Минской области начался с трагических событий. За три праздничных дня произошло пять аварий. Три человека...
 
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