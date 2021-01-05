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Пять аварий произошло на дорогах Минской области за первых три дня года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К сожалению, новый год на дорогах Минской области начался с трагических событий. За три праздничных дня произошло пять аварий. Три человека погибли, пятеро получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Юлия Минич, корреспондент:
В первый день 2021 года, к сожалению, не обошлось без смертельного случая. Половина восьмого вечера, Слуцк. Водитель 1999 года рождения, двигаясь на автомобиле Opel в направлении улицы Ленина, совершил наезд на двух пешеходов. Они переходили дорогу в запрещенном месте и не были обозначены фликерами. В результате пешеходы 55 и 59 лет были доставлены в больницу. На следующий день они умерли.
В воскресенье вечером в Слуцке произошел еще один похожий случай. 56-летний водитель сбил местного жителя, который вышел на дорогу.
Ирина Сапунова, старший инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ Миноблисполкома:
В эти же сутки около 9.30 утра на автодороге Боровляны-Дубовляны-Королев Стан в деревне Скураты Минского района 37-летняя минчанка, двигаясь на автомобиле LADA XRAY в направлении агрогородка Лесной, не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего съехала в левый по ходу движения кювет.
К счастью, женщина серьезно не пострадала, она была пристегнута ремнем безопасности.
Всего за большие выходные в Минском регионе произошло пять аварий. В эти праздничные дни сотрудники ГАИ выявили 49 водителей в нетрезвом виде, а также 114 водителей без прав, причем в 25 случаях повторно.
Ирина Сапунова:
Сотрудники ГАИ также обращают внимание на густой туман в области. Видимость на некоторых участках дорог не превышает 200 метров. Невнимательность и несоблюдение безопасной дистанции приводят к увеличению аварийности. Инспекторы еще раз рекомендуют соблюдать осторожность при движении в любую погоду и не превышать скоростной режим.
Юлия Минич:
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Новости Беларуси. К сожалению, новый год на дорогах Минской области начался с трагических событий. За три праздничных дня произошло пять аварий. Три человека...
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