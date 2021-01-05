|
Откуда у евнухов из гарема появлялись жены и дети
Источник материала: ОНТ
С древних времен во многих культурах было принято нанимать евнухов для работы в гаремах. Допустить к наложницам здоровых мужчин не виделось возможным, поэтому ещё в раннем детстве мальчиков лишали возможности продолжать род и готовили к дворцовой жизни по всем правилам.
Многие евнухи имели большое влияние, занимали высокие посты и играли большую роль в политических процессах. В Османской империи женщинам было запрещено показывать лица мужчинам, но это не распространялось на детей и евнухов. Придворные интриги осуществлялись с их активных участием. Все прихоти любимых наложниц султана тоже исполняли евнухи. Благодаря их найму, за 600 лет в Османском дворце, в отличие от дворцов Европы, не было ни одного скандала.
Евнухи также охраняли султана и его семью, защищая дворец от неблагонадежных людей. Султана Мехмеда IV во время дворцового переворота вывел из дворца евнух Сулейман Ага, тем самым спасая ему жизнь.
Евнухи также следили за тем, чтобы питье и еду не смогли отравить. Тогда откуда, при такой жизни, у евнухов могли появиться жены и дети? Дело в том, что по истечение контракта, евнух мог покинуть службу. Многие так и делали, накопив достаточно средств, чтобы заняться своим делом. Такой евнух считался хорошей партией. Многие вдовы мечтали выйти замуж за евнуха. Часто так и случалось. И мужчина, который никогда не смог бы завести семью естественным способом, становился обладателем жены и детей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С древних времен во многих культурах было принято нанимать евнухов для работы в гаремах. Допустить к наложницам здоровых мужчин не виделось возможным, поэтому ещё...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)