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Откуда у евнухов из гарема появлялись жены и дети

05.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Откуда у евнухов из гарема появлялись жены и дети

С древних времен во многих культурах было принято нанимать евнухов для работы в гаремах. Допустить к наложницам здоровых мужчин не виделось возможным, поэтому ещё в раннем детстве мальчиков лишали возможности продолжать род и готовили к дворцовой жизни по всем правилам.


Источник: ktonanovenkogo.ru Многие евнухи имели большое влияние, занимали высокие посты и играли большую роль в политических процессах. В Османской империи женщинам было запрещено показывать лица мужчинам, но это не распространялось на детей и евнухов. Придворные интриги осуществлялись с их активных участием. Все прихоти любимых наложниц султана тоже исполняли евнухи. Благодаря их найму, за 600 лет в Османском дворце, в отличие от дворцов Европы, не было ни одного скандала. 


Источник: iia-rf.ru 

Евнухи также охраняли султана и его семью, защищая дворец от неблагонадежных людей. Султана Мехмеда IV во время дворцового переворота вывел из дворца евнух Сулейман Ага, тем самым спасая ему жизнь. 


Источник: wonderfulturkey.wordpress.com 

Евнухи также следили за тем, чтобы питье и еду не смогли отравить. Тогда откуда, при такой жизни, у евнухов могли появиться жены и дети? Дело в том, что по истечение контракта, евнух мог покинуть службу. Многие так и делали, накопив достаточно средств, чтобы заняться своим делом. Такой евнух считался хорошей партией. Многие вдовы мечтали выйти замуж за евнуха. Часто так и случалось. И мужчина, который никогда не смог бы завести семью естественным способом, становился обладателем жены и детей. 


Источник: news.rambler.ru 


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С древних времен во многих культурах было принято нанимать евнухов для работы в гаремах. Допустить к наложницам здоровых мужчин не виделось возможным, поэтому ещё...
 
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