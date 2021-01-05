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Где и во сколько можно посмотреть трансляцию рождественских богослужений?
Источник материала: ОНТ
За трансляцией праздничных богослужений по случаю Рождества Христова по календарю православной конфессии из Минского Свято-Духова кафедрального собора можно будет наблюдать 6 и 7 января по телеканалам «Беларусь 1» и «Беларусь 3». Об этом
Согласно афише, 6 января в 21.50 трансляция службы начнется по каналу «Беларусь 1». Ровно в полночь телеканал «Беларусь 3» начнет транслировать ночное богослужение на Рождество Христово.
Праздничным утром 7 января митрополит Вениамин выступит с поздравительным словом на «Беларусь 1», а по «Беларусь 3» начнется программа «Размовы пра духоўнае». Ровно в 10 часов утра по телеканалу начнется прямой эфир, в котором покажут утреннее богослужение из Свято-Духова кафедрального собора.
Фото pixabay
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За трансляцией праздничных богослужений по случаю Рождества Христова по календарю православной конфессии из Минского Свято-Духова кафедрального собора можно...
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